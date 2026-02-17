TÜİK verilerine göre Ocak 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıtların:
-
%56,1’i otomobil
-
%18,7’si motosiklet
-
%18,4’ü kamyonet
-
%3,3’ü kamyon
-
%1,3’ü minibüs
-
%1,3’ü traktör
-
%0,6’sı otobüs
-
%0,3’ü özel amaçlı taşıt
oldu.
Taşıt Kaydı Aylık Bazda %41,7 Azaldı
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %41,7 oranında düştü.
Aylık değişimde:
-
Kamyon %59,0
-
Otobüs %36,4
-
Minibüs %34,0
oranında artış gösterirken;
-
Traktör %62,6
-
Motosiklet %53,7
-
Otomobil %44,9
-
Kamyonet %17,0
-
Özel amaçlı taşıt %12,2
oranında azalış kaydetti.
Yıllık Bazda %12,7 Gerileme
Ocak 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %12,7 azaldı.
Yıllık bazda:
-
Özel amaçlı taşıt %186,3
-
Otobüs %38,2
-
Kamyon %24,5
-
Kamyonet %9,5
-
Minibüs %9,1
artarken;
-
Traktör %41,0
-
Otomobil %22,3
-
Motosiklet %2,0
azaldı.
Toplam Taşıt Sayısı 33,7 Milyonu Aştı
Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 751 bin 673 oldu.
Toplam taşıtların:
-
%51,7’sini otomobil
-
%21,2’sini motosiklet
-
%14,6’sını kamyonet
-
%6,9’unu traktör
-
%3,1’ini kamyon
-
%1,6’sını minibüs
-
%0,6’sını otobüs
-
%0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
81 Bin 108 Otomobil Trafiğe Kaydedildi
Ocak ayında 81 bin 108 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. En fazla kayıt yapılan markalar arasında Renault (%15,9), Toyota (%8,6), Peugeot (%7,8), Fiat (%7,0) ve Volkswagen (%6,4) yer aldı.
Elektrikli ve Hibrit Otomobillerin Payı Artıyor
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:
-
%42,8’i benzin
-
%28,6’sı hibrit
-
%18,9’u elektrikli
-
%9,4’ü dizel
-
%0,3’ü LPG
yakıtlı oldu.
Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin arttığını ortaya koydu.
Ocak ayı sonunda trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 otomobilin ise %32,5’i dizel, %31,0’ı benzin, %30,0’ı LPG, %4,1’i hibrit ve %2,2’si elektrikli olarak kayıtlara geçti.
En Çok 1300 cc ve Altı Otomobil Tercih Edildi
Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu.
Renk tercihlerinde ise gri (%41,3) ilk sırada yer aldı. Griyi beyaz (%27,5) ve mavi (%10,2) takip etti.
TÜİK verilerine göre motorlu kara taşıtları piyasasında hem yakıt türü hem de segment tercihleri açısından önemli değişim sinyalleri dikkat çekiyor.