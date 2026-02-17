TÜİK verilerine göre Ocak 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıtların:

%56,1’i otomobil

%18,7’si motosiklet

%18,4’ü kamyonet

%3,3’ü kamyon

%1,3’ü minibüs

%1,3’ü traktör

%0,6’sı otobüs

%0,3’ü özel amaçlı taşıt

oldu.

Taşıt Kaydı Aylık Bazda %41,7 Azaldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %41,7 oranında düştü.

Aylık değişimde:

Kamyon %59,0

Otobüs %36,4

Minibüs %34,0

oranında artış gösterirken;

Traktör %62,6

Motosiklet %53,7

Otomobil %44,9

Kamyonet %17,0

Özel amaçlı taşıt %12,2

oranında azalış kaydetti.

Yıllık Bazda %12,7 Gerileme

Ocak 2026’da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %12,7 azaldı.

Yıllık bazda:

Özel amaçlı taşıt %186,3

Otobüs %38,2

Kamyon %24,5

Kamyonet %9,5

Minibüs %9,1

artarken;

Traktör %41,0

Otomobil %22,3

Motosiklet %2,0

azaldı.

Toplam Taşıt Sayısı 33,7 Milyonu Aştı

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 751 bin 673 oldu.

Toplam taşıtların:

%51,7'sini otomobil

%21,2’sini motosiklet

%14,6’sını kamyonet

%6,9’unu traktör

%3,1’ini kamyon

%1,6’sını minibüs

%0,6’sını otobüs

%0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

81 Bin 108 Otomobil Trafiğe Kaydedildi

Ocak ayında 81 bin 108 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. En fazla kayıt yapılan markalar arasında Renault (%15,9), Toyota (%8,6), Peugeot (%7,8), Fiat (%7,0) ve Volkswagen (%6,4) yer aldı.

Elektrikli ve Hibrit Otomobillerin Payı Artıyor

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin:

%42,8’i benzin

%28,6’sı hibrit

%18,9’u elektrikli

%9,4’ü dizel

%0,3’ü LPG

yakıtlı oldu.

Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin arttığını ortaya koydu.

Ocak ayı sonunda trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 otomobilin ise %32,5’i dizel, %31,0’ı benzin, %30,0’ı LPG, %4,1’i hibrit ve %2,2’si elektrikli olarak kayıtlara geçti.

En Çok 1300 cc ve Altı Otomobil Tercih Edildi

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu.

Renk tercihlerinde ise gri (%41,3) ilk sırada yer aldı. Griyi beyaz (%27,5) ve mavi (%10,2) takip etti.

TÜİK verilerine göre motorlu kara taşıtları piyasasında hem yakıt türü hem de segment tercihleri açısından önemli değişim sinyalleri dikkat çekiyor.