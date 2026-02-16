Olay, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Gelik Maden Ocağı’nda meydana geldi. İlk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ocakta göçük oluştu. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ocak içinde arama-kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

Ekipler Seferber Edildi

Olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Göçüğün nedeni ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar geldikçe paylaşılacak.