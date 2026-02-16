Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga mahallede paniğe neden oldu.

Kavga sırasında taraflardan bir kişinin hafif ticari aracıyla olay yerine gelerek diğer grubun arasına girmesi tansiyonu daha da artırdı.

9 Kişi Gözaltına Alındı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 9 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.