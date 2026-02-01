Gaziantep Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Mehmet Gürsoylu, üniversitede maruz kaldığını öne sürdüğü mobbing uygulamalarını daha önce Sonsöz’e anlattı. Gürsoylu, yaşadıklarına dikkat çekmek amacıyla Eskişehir’den Gaziantep Üniversitesi’ne doğru tek kişilik bir yürüyüş eylemi başlattı.

Yürüyüş kapsamında Ankara’ya ulaşan Gürsoylu, Sonsöz muhabirleri Melisa Sapaz ve Ayça Cicidurucu’ya yaşadığı mağduriyetleri anlattı. Bu röportajın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Gaziantep Üniversitesi’nde halen okuyan ve mezun olan birçok kişi videoya yorum yaparak kendi deneyimlerini aktardı.

Yapılan yorumların bir kısmında, üniversitedeki bazı akademisyenlerin öğrencilere yönelik sistematik mobbing uyguladığı ileri sürülürken, bazı kullanıcılar ise iddiaları “abartılı” ya da “şımarıklık” olarak nitelendirdi. Tartışmalar büyürken, geçmişte Gaziantep Üniversitesi’nde bir öğrencinin benzer baskılara dayanamayarak yaşamına son verdiği yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

Öte yandan, yalnızca Gaziantep Üniversitesi’ne özgü olmadığı belirtilen yorumlarda, üniversitelerde genel olarak bazı akademisyenlerin öğrencileri aşağıladığı ve psikolojik baskı uyguladığı öne sürüldü.

Mehmet Gürsoylu yürüyüş eylemini sürdürürken, çok sayıda öğrenci ve mezun yetkililere çağrıda bulunarak üniversitelerdeki mobbing iddialarının derinlemesine ve bağımsız bir şekilde araştırılmasını talep etti.