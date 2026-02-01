Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025’te dersbaşı yapmıştı.

Ülke genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim öğretim döneminde, ikinci dönemin ara tatili 16-20 Marttarihleri arasında yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 26 Haziran’da sona erecek.

İkinci Dönem “Bayrak Sevgisi” Temasıyla Başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

Bu kapsamda, resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

Okullarda Türk Bayrağına Yönelik Etkinlikler Düzenlenecek

Okullarda, Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak.

Ayrıca öğrencilerin katılımıyla bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları, sergiler ile çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.