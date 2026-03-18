Yurt dışında görevde oldukları sırada terör saldırıları sonucu şehit olan Dışişleri Bakanlığı mensupları ile diğer kamu görevlileri ve aile fertleri için düzenlenen anma törenine; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, şehit yakınları, bakanlık mensupları ve emekli büyükelçiler katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

'ÇANAKKALE, DESTANSI BİR MÜCADELE'

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, her yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde bu töreni gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'O zafer ki, Türk milletinin içindeki bağımsızlık ateşini ve inancını, dost düşman herkese en açık şekilde göstermiş ve 'Çanakkale Geçilmez' sözlerini hepimizin zihinlerine adeta kazımıştır. Evet, Çanakkale Zaferi bu özelliğiyle tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olmakla birlikte aynı zamanda 15'liler dahil her yaştan ve yurdun her köşesinden 50 binin üzerinde şehidimizle bir neslin belki de en parlak temsilcilerini yitirdiğimiz destansı bir mücadele ve direniştir' dedi.

'DİPLOMASİ TARİHİNDE EŞİ VE BENZERİ YOK'

Türkiye'nin terörizmden en çok acı çekmiş ülkelerin başında geldiğini belirten Gümrükçü, 'ASALA, JCAG, 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda aslında barışın elçisi olan diplomatlarımız, kamu görevlerimiz ve çocukları dahil aile fertlerinden 41 vatandaşımız şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz yaralanmıştır. Evet, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen her birinin acısını bugün gibi kalplerimizde yaşıyor ve yaşatıyoruz. Ve şunu da belirtmek isterim ki Türk hariciyesinin bu yaşadığı trajedinin dünya diplomasisi tarihinde de eşi ve benzeri yoktur. Bu nedenle hiç kuşkusuz acımız halen çok büyük ve çok taze. Ancak şundan herkesin emin olmasını isterim ki bu haince ve canice terör saldırılarını gerçekleştirenler, terör yoluyla elde etmeye çalıştıkları kirli emellere o günlerde de ulaşamamışlardı. Bugün de yarın da asla ulaşamayacaklar' diye konuştu.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Okunan duanın ardından Şehitler Anıtı'na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği adına çelenk bırakıldı. Tören, şehitlikteki her mezarın önüne genç memurlar tarafından çelenk ve karanfil bırakılmasıyla son buldu. (DHA)