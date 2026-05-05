Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada dış politika, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Türkiye’nin jeopolitik konumuna dikkat çekerek ülkenin Balkanlar’dan Orta Doğu’ya, Kafkasya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir etki alanına sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kendi dış politikasını milli çıkarları doğrultusunda şekillendirdiğini vurguladı.

“Türkiye Kendi Güvenlik ve Menfaatini Esas Alır”

Bahçeli, Türkiye’nin hiçbir ülkenin ya da küresel gücün uzantısı olmayacağını belirterek, dış politikanın milli güvenlik, stratejik çıkarlar ve bağımsız karar mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Barış diplomasisine önem verildiğini ancak bunun zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” Vurgusu ve Açıklama

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Bahçeli, Abdullah Öcalan konusunda statü tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu konunun Türkiye’nin terörle mücadelesi ve milli çıkarları çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca “Barış Süreci Koordinatörlüğü” kurulması yönünde öneride bulundu.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Mesajı

Bahçeli, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesine de değinerek Türkiye’nin hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı duruşunu sürdüreceğini belirtti. Bölgedeki ittifak girişimlerinin Türkiye’nin çıkarlarını hedef alması durumunda buna kayıtsız kalınmayacağını ifade etti.

“Güçlü İç Cephe Şart”

Bahçeli, barış siyasetinin güçlü bir devlet yapısı, ekonomik direnç ve sağlam iç cephe ile mümkün olacağını vurgulayarak Türkiye’nin diplomatik ve askeri kapasitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.