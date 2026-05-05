Gürlek, Noterlik Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 54. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye genelinde görev yapan noterlerin #NoterlerGünü’nü kutlayarak, noterliğin sadece belge düzenleme görevi olmadığını belirtti. Noterlik hizmetinin, uyuşmazlıkları daha doğmadan önleyen ve hukuki güvenliği sağlayan köklü bir kamu hizmeti olduğunu ifade etti.

Noter sayısı 2.385’e yükseldi

Açıklamasında noterlik teşkilatının güçlendirilmesine yönelik adımlara da değinen Gürlek, 2002 yılında 1.231 olan noter sayısının bugün 2.385’e çıkarıldığını belirtti. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla daha modern ve erişilebilir bir yapı oluşturulduğunu vurguladı.

Nöbetçi noterlikte 4,3 milyon işlem

Nöbetçi noterlik uygulamasının önemine dikkat çeken Gürlek, hafta sonları da hizmet verilmesini sağlayan sistem sayesinde bugüne kadar 4,3 milyondan fazla işlemin kesintisiz şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Güvenli Ödeme Sistemi ile 2,5 trilyon TL işlem

Gürlek, Güvenli Ödeme Sistemi ile 2,5 trilyon TL’yi aşan işlem hacminde güvenliğin sağlandığını belirterek, vatandaşların ekonomik güvenliğinin güçlendirildiğini ifade etti.

Dijital dönüşüm adımları

Noterlikte dijitalleşme çalışmalarına da değinen Gürlek, e-randevu, biyometrik kimlik doğrulama ve taşınmaz satış işlemleri gibi yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

“Dijital çağın gereklerine uygun şekilde devam edeceğiz”

Gürlek açıklamasında, noterliğin bir kamu hizmeti olduğunun altını çizerek, “Hukuki güvenliği daha da güçlendirmeye, adalet hizmetlerini dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.