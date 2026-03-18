Etimesgut Belediyesi zabıta ekipleri, bayram öncesinde ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Uygulamalar kapsamında market, fırın, kasap ve pastaneler kontrol edildi.
Denetimlerde hijyen koşulları, fiyat etiketi uygunluğu ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Yoğunluk yaşanan işletmelere yönelik kontrollerin artırıldığı bildirildi.
Kurallara uymayan işletmelere uyarı yapıldığı, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ise yasal işlem uygulandığı belirtildi.
İlçe genelinde denetimlerin bayram sürecinde de devam edeceği kaydedildi.
Muhabir: Zehra Önen