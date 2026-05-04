Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli yağışlar, su seviyelerinde ciddi artışa yol açtı. Özellikle Sapanca ilçesinden geçen Akçay Deresi’nde debi yükselirken, bazı noktalarda su yatağının dışına taşarak çevre alanlara yayıldı. Şükriye, Fevziye ve Akçay mahalleleri arasında taşkın riski dikkat çekti.

Yağışların etkisiyle Sapanca Gölü’nün su seviyesi de yaklaşık 10 santimetre arttı. Kent genelindeki birçok dere ve nehirde benzer şekilde yükseliş gözlenirken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Sakarya Nehri’nde artan debi nedeniyle suyun yer yer yatağından çıkarak çevre arazilere taştığı bildirildi.

Yol Çöktü, Gaz Hattı Ortaya Çıktı

Şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzluklardan biri de Karapürçek ilçesinde yaşandı. Mesudiye Mahallesi’nden geçen Adapazarı-Karapürçek yolu üzerinde, Mesudiye Köprüsü yakınında yolun bir kısmı çöktü. Çökme sonrası bölgede bulunan doğal gaz hattı açığa çıkarken, olay yerine sevk edilen ekipler gaz akışını keserek güvenlik önlemleri aldı.

Yağışların devam ettiği Sakarya’da ekipler, olası risklere karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.