Tunceli’de etkisini sürdüren yoğun sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yağış uyarısının ardından kentte debisi hızla yükselen Munzur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle özellikle Tunceli-Ovacık kara yolunda ciddi hasar meydana geldi.

Sel sularının etkili olduğu bölgelerde asfaltın bazı kesimlerde çöktüğü, yolun taş ve toprak yığınlarıyla kaplandığı tespit edildi. Oluşan tahribat nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bölgede ekipler tarafından temizlik ve onarım çalışmaları başlatılırken, yetkililer sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Taşkın riskinin devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların dere yataklarından uzak durması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, taşkının yol açtığı hasar ve bölgedeki son durum dron ile havadan görüntülendi.