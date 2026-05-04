Türkiye’nin dört bir yanında nadir hastalıklarla mücadele eden bireylerin yaşadığı zorluklar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı bulunan küçük Yiğitcan’ın yaşam mücadelesi ve paylaştığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“İyileşmek istiyorum” sözleri gündem oldu

Kas kaybı her geçen gün artmasına rağmen hayata tutunmaya çalışan Yiğitcan, yayınladığı videoda yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

“Sırtım çok acıyor, bacaklarım çok ağrıyor. Ayakta duramıyorum, böyle yaşamak zor. İyileşmek istiyorum…”

Bu sözler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, çok sayıda kişi destek çağrısında bulundu.

DMD nedir, nasıl ilerler?

Uzmanlara göre Duchenne Musküler Distrofi, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve ilerleyici kas zayıflığına yol açan kalıtsal bir hastalık olarak biliniyor. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte bireylerde hareket kabiliyeti giderek azalıyor.

Bu süreçte düzenli fizik tedavi, destekleyici bakım ve erken müdahale büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yalnızca tıbbi tedavinin değil, aynı zamanda moral desteği ve toplumsal dayanışmanın da hastaların yaşam kalitesine önemli katkı sağladığını vurguluyor.

“Bir adım daha yürüyebilmek için” mücadele ediyor

13 yıldır DMD ile mücadele eden Yiğitcan’ın en büyük hayali ise biraz daha güçlü kalabilmek ve yürüyebilmeye devam edebilmek. Ailesi ve destekçileri tarafından yürütülen kampanyalar, tedavi sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Uzmanlara göre, bu tür destekler sayesinde DMD hastalarında tekerlekli sandalyeye bağımlılık süreci geciktirilebiliyor ve yaşam standartları artırılabiliyor.

Destek olmak isteyenlere önemli uyarı

DMD ile mücadele eden bireyler ve ailelerine destek olmak isteyen vatandaşların, yalnızca valilik onaylı resmi yardım kampanyaları üzerinden bağış yapmaları gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca DMD Aileleri Derneği gibi güvenilir sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da destek sağlanabileceği ifade ediliyor.