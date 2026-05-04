Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen yağış, özellikle kırsal mahallelerde etkisini gösterdi.

Kar yağışı yalnızca Beypazarı ile sınırlı kalmadı. Çamlıdere ve Gölbaşı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Beypazarı’na bağlı Karaşar Mahallesi’nde yollar ve ormanlık alanlar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar manzaraları bölgeyi kış aylarını aratmayan görüntülere sahne etti.

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.