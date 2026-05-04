İnsanlık tarihinin en eski ifade biçimlerinden biri olan dans, müzik ve ritimle birleşerek duyguların evrensel anlatımına dönüşürken, fotoğraf sanatıyla yeni bir boyut kazanıyor. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan “Fotoğrafın Dansı / Dansın Fotoğrafı” sergisi, insan bedeninin hareketini kalıcı bir görsel hafızaya dönüştürüyor.

1980’lerin başından bu yana sahada aktif olarak çalışan foto muhabiri Ali Öz, çatışma bölgelerinden insan hikâyelerine uzanan geniş arşivinin yanında, dans ve bale temalı çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Öz’ün kareleri, sahne ışıkları altında şekillenen hareketin en kırılgan ve estetik anlarını yakalayarak izleyiciye aktarıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, dansın yalnızca bir sahne sanatı olmadığını; aynı zamanda insanın duygularını, acılarını, coşkusunu ve iç dünyasını beden üzerinden anlatan güçlü bir ifade biçimi olduğunu gözler önüne seriyor. Analog dönemin teknik zorluklarına rağmen elde edilen kareler, hareketin durdurulmuş anlarında bile dinamizmini koruyor.

Fotoğrafın Dansı / Dansın Fotoğrafı Sergisi, dansı bir sanat formu olarak belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda fotoğrafın anlatım gücünü de yeniden hatırlatıyor. Ali Öz’ün bakış açısıyla şekillenen sergi, izleyiciyi hem sahnenin içine hem de hareketin estetik ritmine davet ediyor.