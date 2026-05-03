Etkinlikte en çok ilgi çeken bölümlerden biri emniyet kemeri simülasyon aracı oldu. Katılımcılar, emniyet kemerinin hayati önemini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca mobil trafik eğitim tırı içerisinde teorik eğitimler verilirken, dış alanda kurulan mini parkurda uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Jandarma Birimleri ve Yerli Teknoloji Tanıtıldı

Etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler de tanıtıldı. Vatandaşlar, sahada kullanılan ekipmanları yakından inceleme fırsatı bulurken, yerli ve milli teknolojik cihazlar hakkında da bilgilendirildi.

Havadan denetimlerde kullanılan cayrokopter de etkinlikte sergilendi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

“Trafik Güvenliği Eğitimi Veriyoruz”

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Jandarma Albay Ahmet Çetiner, etkinliğin amacının trafik bilincini artırmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımıza yönelik hazırladığımız eğitim materyallerini paylaşıyoruz. Emniyet kemeri simülasyon aracı ile kemerin önemini uygulamalı anlatıyoruz. Mobil trafik eğitim tırımızda ise önce teorik, ardından uygulamalı eğitim veriyoruz.”

Trafik Haftasında Farkındalık Hedefi

Jandarma tarafından düzenlenen etkinliklerin temel amacının Trafik Haftası kapsamında hem çocuklarda hem de yetişkinlerde trafik bilincini artırmak olduğu vurgulandı. Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.