Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde partililere hitap eden Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin “baba ocağı” olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e vurgu yapan Özel, farklı kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“100 Gün İçinde Emekli Maaşı Asgari Ücret Olacak”

Özel, iktidara gelmeleri halinde emekliler için önemli bir düzenleme yapacaklarını belirterek, en düşük emekli maaşını 100 gün içinde asgari ücret seviyesine çıkaracaklarını açıkladı. Mevcut durumda emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Özel, ekonomik dengenin bozulduğunu dile getirdi.

“Ara Zam Şart”

Artan hayat pahalılığına dikkat çeken Özel, maaşların yerinde saydığını ancak temel ihtiyaçlara sürekli zam geldiğini söyledi. Gerçek enflasyon oranlarına göre ara zam yapılması gerektiğini belirten CHP lideri, aksi halde vatandaşın daha büyük bir ekonomik baskıyla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

“AK Parti’den Zam Değil, Seçim İstiyoruz”

Özel konuşmasının sonunda net bir siyasi mesaj vererek,

“AK Parti’den ne maaşa zam istiyoruz ne iyileştirme istiyoruz. Hepsini kendimiz yapmak için seçim istiyoruz, sandık istiyoruz” dedi.