Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesinde bulunan Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi.

V.D. idaresindeki 78 ACC 397 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü V.D. aracını yolun kenarına çekerken alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar ile olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülen otomobil yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.