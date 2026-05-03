İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle 16 AIK 408 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü Abidin K.’nin (50) ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Polise direndi, biber gazı kullanıldı

Denetim sırasında polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücüye, ekipler tarafından biber gazı ile müdahale edildi. Gazın etkisiyle yere düşen sürücünün, “Gözüm görmüyor, sizi şikayet edeceğim” şeklinde tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

40 bin TL ceza uygulandı

Gözaltına alınan ve ekip otosuna güçlükle bindirilen Abidin K.’ye “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan 40 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca şüpheli hakkında polise mukavemet suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.