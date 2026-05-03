Olay, dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir mağaza önünde yaşandı. İddiaya göre iş yerinin önüne gelen bir kadın, sergilenen çantaları incelemeye başladı.

Gözüne kestirdiği çantayı koluna takan şüpheli, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra ödeme yapmadan bölgeden ayrıldı.

Eksik çanta kamerayla ortaya çıktı

Durumu fark eden iş yeri sahipleri, çantalardan birinin eksik olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, kadının çantayı alarak uzaklaştığı anlar açıkça görüldü.

Görüntülerde net şekilde yer aldı

Kamera kayıtlarında, şüphelinin çantayı koluna takıp rahat şekilde olay yerinden ayrıldığı anlar dikkat çekti. Olayla ilgili şikayet sürecinin başlatılması bekleniyor.