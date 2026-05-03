BURSA’da faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tesislerinde, çoğunluğu köpek olmak üzere yaklaşık bin hayvan yaşam mücadelesi veriyor. Barınaktaki patili dostların büyük bölümünü ise pandemi döneminde sahiplenilip sonrasında sokağa terk edilen kedi ve köpekler oluşturuyor.

Nilüfer ilçesi kırsal Başköy Mahallesi’ndeki Emekli Hayvan Çiftliği’nde bakım altında tutulan hayvanların sayısının artması, barınaklarda yer sıkıntısını da beraberinde getirdi.

Pandemi Sonrası Terk Edilen Hayvanlar Barınakları Doldurdu

Pandemi sürecinde eve kapanan birçok kişinin bilinçsiz şekilde hayvan sahiplendiğini, ancak kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte bu hayvanların sokağa terk edildiğini belirten HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, barınaktaki yoğunluğa dikkat çekti.

Demir, “En iyi barınak olmayan barınaktır. Ancak terk edildikleri için buradalar ve biz onlara yuva bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Günlük Mama Tüketimi ve Yoğun Emek

Barınakta yaklaşık 21 kişinin görev yaptığını ve günlük ortalama 35 paket mama açıldığını belirten Demir, sürecin hem maddi hem de fiziksel olarak büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.

“Sokakta Yaşamaları Mümkün Değil”

Pandemi döneminde ev ortamına alışan hayvanların sokakta yaşayamadığını vurgulayan Demir, “Bu dostlarımız evde el bebek gül bebek bakılıp sonra terk edildi. Sokakta yaşamaları mümkün değil” dedi.

“Satın Almak Yerine Sahiplenin” Çağrısı

Vatandaşlara barınaklardan sahiplenme çağrısı yapan Demir, cins hayvanların da barınaklarda bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar satın almak yerine yuva olmalı. Barınaklarda yuva bekleyen yüzlerce dost var. Hem kısırlaştırılmış hem de ev hayatına daha uyumlu halde sahiplenilebilirler.”

Sahiplendirme Oranı Yetersiz

Barınakta her ay ortalama 80 ila 100 hayvanın sahiplendirildiğini söyleyen Demir, bu sayının yeterli olmadığını belirterek, “Her ay 200 hayvanın yuvalanması, yeni terk edilmiş canların kurtarılması anlamına gelir” dedi.