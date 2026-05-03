ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından sunulan yeni barış planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, planı inceleyeceğini ancak olumlu bakmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’ın sunduğu öneriye ilişkin değerlendirmesinde sert ifadeler kullandı.

“Yeterince Büyük Bir Bedel Ödemediler”

Trump açıklamasında, “İran’ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim ancak son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında, bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum” dedi.

Gerilim Sürüyor

Washington ile Tahran arasındaki gerilim sürerken, Trump’ın açıklamaları iki ülke arasında diplomatik sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.