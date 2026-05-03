Kahramanmaraş’ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelmişti. İddiaya göre okulda eğitim gören İsa Aras Mersinli (14), babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait silahlarla saldırı düzenledi. Başına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Küçük kızın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Can Kaybı 10’a Yükseldi

Almina Ağaoğlu’nun hayatını kaybetmesiyle birlikte okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi. Saldırı sırasında çıkan arbede esnasında fail İsa Aras Mersinli’nin de hayatını kaybettiği bildirildi.