Türkiye genelinde kutlanan Trafik Haftası, trafikte can ve mal güvenliğini artırmak, kural ihlallerinin önüne geçmek ve toplumda kalıcı bir trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Hafta boyunca kamu kurumları, emniyet birimleri ve sivil toplum kuruluşları çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Eğitimler ve denetimler artırılıyor

Bu kapsamda özellikle okullarda öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenirken, sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de hız kazanıyor. Trafik ekipleri ise şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetimlerini artırarak hız, emniyet kemeri ve alkol kontrollerine ağırlık veriyor.

“Bir kural, bir ömür”

Uzmanlar, en küçük ihmalin dahi ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, “Trafik kuralları sadece cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için var” mesajını paylaşıyor. Emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve sürüş sırasında dikkat dağınıklığından kaçınılması en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Herkes sorumlu

Yetkililer, trafikte güvenliğin yalnızca sürücülerin değil yayaların da sorumluluğunda olduğunu belirtiyor. Yaya geçitlerinin doğru kullanımı, trafik ışıklarına riayet edilmesi ve dikkatli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Trafik Haftası kapsamında verilen mesajların yıl boyunca hatırlanması gerektiğini belirten uzmanlar, “Kurallara uymak bir tercih değil, zorunluluktur” diyerek toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı olmaya çağırıyor.