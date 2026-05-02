CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, son dönemde ekranlarda daha az görünmesine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi. “Zorunlu açıklama” notuyla paylaşım yapan Akdoğan, kamuoyunda oluşturulmak istenen “sindiler, geri çekildiler” algısına tepki gösterdi.

Vatandaşlardan gelen “Eskiden sizi ekranlarda çok görürdük, şimdi yoksunuz” şeklindeki sorulara değinen Akdoğan, televizyon programlarına davet edilmediklerini belirterek, “Çağırdılar da biz mi çıkmadık? Çağırmayınca kapıya mı dayanacağız” ifadelerini kullandı.

Akdoğan, kendilerine yönelik “korktular, sindiler” söylemlerine de net bir dille karşı çıkarak, siyaseti yalnızca ekranlarla sınırlı görmediklerini vurguladı. Açıklamasında, “Sözümüze değer veren herkes, bizi sosyal medyadan, meclis kürsüsünden, sokaktaki çalışmalarımızdan takip edebilir” diyen Akdoğan, aktif siyasi mücadeleye farklı alanlarda devam ettiklerini ifade etti.

Ünlü halk ozanı Karacaoğlan’dan dizelere de yer veren Akdoğan, “Harami var diye korku verirler, benim ipek yüklü kervanım mı var” sözleriyle mesajını pekiştirdi.

Açıklamasının sonunda kararlılık vurgusu yapan Akdoğan, “Korkmayız, yılmayız, sinmeyiz… Ne bir santim eğiliriz, ne bir adım geri gideriz” ifadelerini kullanarak, hem sahada hem de dijital platformlarda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.