Başarılı yapımcı Polat Yağcı’nın sahibi olduğu Poll Films, yeni ve iddialı komedi dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kod adı “Düğünümüz Var” olan yapımın oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı.

Senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizide daha önce Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Samyer almıştı.

Yasemin Ergene “Düğünümüz Var”ı Seçti

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, oyunculuğa dönüş kararı sonrası gelen çok sayıdaki teklif arasından tercihini “Düğünümüz Var” dizisinden yana kullandı.

Haziran Ayında Sete Çıkacak

Merakla beklenen komedi dizisinin haziran ayında sete çıkması planlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle yapımın yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alması bekleniyor.