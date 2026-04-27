ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu hafta dikkat çeken anlar yaşandı. Genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL’lik soruya kadar yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

500 Bin TL’lik Soruyu Doğru Yanıtladı

18 yaşındaki yarışmacı, yarışma boyunca soruları başarıyla geçerek 500 bin TL’lik kritik soruyu da doğru yanıtladı ve 1 milyon TL değerindeki final sorusunu görmeye hak kazandı.

Milyonluk Soru Futbol Tarihinden Geldi

Yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL’lik soruda, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Sorunun cevabından emin olamayan Ahmet Bera Sevim, risk almama kararı vererek yarışmadan çekilme tercihinde bulundu.

Doğru Cevap Zeki Rıza Sporel

Yarışmacının tahmini Lefter Küçükandonyadis olurken, doğru cevabın Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı. Böylece Sevim, büyük ödül sorusuna rağmen yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.