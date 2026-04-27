Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk ile 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ç. idaresindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil ile Mehmet Can U. yönetimindeki 34 PB 9140 plakalı otomobil çarpıştı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Faruk Çubuk ve Abdülhamit Günyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gençlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.