Mücadelenin 43’üncü dakikasında, Beğendikspor yedek kulübesinde bulunan futbolcu B.Y., aniden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’a yumruk attı. Saldırının ardından saha içinde kısa süreli karışıklık yaşanırken, oyuncu güvenlik güçleri ve futbolcular tarafından sahadan uzaklaştırıldı.

Olay sonrası hakem Mert Kunt, karşılaşmayı tatil etti. Yaralanan Kunt, Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren B.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Maçla ilgili nihai kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.