Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öveçler bölgesinde hayata geçirdiği üç ayrı merkezle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik kapsamlı destek hizmetleri sunmayı sürdürüyor.

Spor ve Oyun Merkezi ile Mola Evi’nin de bulunduğu hizmet alanlarında, uzman ekipler eşliğinde fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve duyu bütünleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Çocuklara gelişim, ailelere destek

Merkezlerde sadece çocuklara yönelik çalışmalar değil, ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte merkezlerde vakit geçirme ve sosyal etkinliklere katılma imkânı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetler, hem çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor hem de ailelerin günlük yaşamda nefes alabilecekleri bir destek alanı oluşturuyor.

Spor, oyun ve sosyalleşme imkânı

Spor ve Oyun Merkezi’nde çocuklar için çeşitli oyun grupları ve spor aktiviteleri düzenlenirken, Mola Evi’nde ise 3–6 yaş arası çocuklara yönelik sosyalleşme ve beceri geliştirme programları uygulanıyor. Böylece çocukların hem eğlenerek öğrenmesi hem de sosyal hayata daha aktif katılımı amaçlanıyor.