Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu, “Kültürümüzün Mirası Armağan Türküler” adlı konser programında sahne aldı.

Sivas’ta bulunan Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, şef Onur Erdemyönetimindeki koro üyeleri, Sivas ve Anadolu’nun farklı yörelerine ait sevilen türküleri seslendirdi.

Koro performanslarının yanı sıra solo eserlerin de yer aldığı program, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türküler ve halk oyunları aynı sahnede

Gecede sahne alan halk oyunları ekipleri de etkinliğe renk kattı. Anadolu kültürünün zenginliğini yansıtan gösteriler, katılımcılardan alkış aldı.

Başkan Uzun’dan teşekkür

Programda konuşan Adem Uzun, türkü kültürünün yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Uzun, program sonunda koro şefi Onur Erdem’e Atatürk posteri ve çiçek takdim etti.

Konseri il protokolü üyeleri ile çok sayıda müzikseverin takip ettiği bildirildi.