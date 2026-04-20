Sivas’ın Zara ilçesinde Kızılırmak’ta meydana gelen taşkın nedeniyle Canova köyü kısmen su altında kaldı. Karların erimesi ve bahar yağışlarının etkisiyle nehirdeki su seviyesinin yükselmesi, bölgede taşkına yol açtı.

Evler ve Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Köyün Canova köyü Kızılırmak’a yakın kesimlerinde bazı yollar, tarım arazileri, evler, ahırlar, samanlıklar ve odunluklar su altında kaldı. Taşkın nedeniyle köyde ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

Köye Giriş Çıkışlar Traktörle Yapılıyor

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Devlet Su İşleri ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı. Köye giriş ve çıkışların ise yalnızca traktörlerle sağlanabildiği öğrenildi.

Baraj Kapaklarının Açılması Etkili Oldu

Taşkının, Karacalar Barajı’nın doluluk oranının artması nedeniyle kapakların açılmasından kaynaklandığı belirtildi.

“Dün Su Yoktu, Bugün Taşkın Var”

Bölgeye hafta sonu tatili için gelen Hasan Bozkurt, yaşanan ani su yükselişini şöyle anlattı:

“Dün su yoktu, bugün ırmak taşmış. Şu anda gitmeye çalışıyoruz ama su olduğu için zorlanacağız. Başka alternatifler bakıyoruz.”

Bölgede taşkınla ilgili çalışmalar sürerken, su seviyesinin düşürülmesi için müdahalelerin devam ettiği bildirildi.