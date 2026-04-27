Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde hayvancılıkla uğraşan Süleyman Gülsün, 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Daha sonra durumu ağırlaşan Gülsün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan kontrolde Gülsün'de KKKA hastalığı tespit edildi. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Gülsün, dün akşam hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Gülsün'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne götürüldü.