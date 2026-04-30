Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımın gelecek planlamasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek netlik çağrısında bulundu. Taşdemir, mevcut durumun uzaması halinde geçen sezon yaşanan sorunların tekrar edebileceğini söyledi.

Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

“Play-off’u Kaçırdığımız İçin Üzgünüz”

Sezon performansını değerlendiren Taşdemir, göreve geldikleri süreçte 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Play-off hedefini kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, sezonun başında yaşanan ekonomik ve kadro yapılanması sorunlarının süreci olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Sezon Başındaki Sorunlar Etkili Oldu”

Taşdemir, Süper Lig’den düşen takımların mali yükleri ve yeni kadro kurma sürecindeki gecikmelerin sezon performansını etkilediğini belirterek, bu durumun lige geç adaptasyona yol açtığını söyledi.

Sakatlıkların da süreci zorlaştırdığını ifade eden Taşdemir, buna rağmen play-off yarışının son ana kadar sürdüğünü dile getirdi.

“Kadromuz Daraldı, Gençlerle Sahadayız”

Bandırmaspor maçı öncesi kadro sıkıntısına da değinen Taşdemir, oyuncu sayısının azaldığını ve son karşılaşmaya genç futbolcularla çıkacaklarını belirtti.

“Gelecek Planlamasında Netlik Yok”

Gelecek sezon planlamasına ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Taşdemir, şu anda transfer çalışması yapılmadığını söyledi.

Kulüp yapısında netlik sağlanması gerektiğini vurgulayan Taşdemir, sürecin uzaması halinde benzer sıkıntıların tekrar yaşanabileceğini ifade ederek, “Netlik olmazsa geçen sezonki sorunların benzeri yeniden ortaya çıkar” dedi.