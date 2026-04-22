Ahmet Turan Gazi Mahallesi Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki kavşak kenarında çalışan temizlik görevlisi, kaldırım kenarında poşet içerisinde bir askeri mühimmat olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Yapılan incelemede, bulunan mühimmatın boş havan topu mermisi olduğu belirlendi. Mermi daha sonra muhafaza altına alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.