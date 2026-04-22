Sıhhiye Yerleşkesi Vali Vecdi Gönül Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ankara Valisi Vasip Şahin, kurum müdürleri, bürokratlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Nezaket Toplumun Temel Değeridir”

Açılış konuşmasını yapan Vali Şahin, nezaketin insanın hem kendisine hem de topluma duyduğu saygının en zarif ifadesi olduğunu vurguladı.

Şahin konuşmasında, aile yapısının nezaketin ilk öğrenildiği yer olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar teşekkür etmeyi, özür dilemeyi, paylaşmayı ve saygıyı ilk olarak ailede öğrenir.”

Kamu Hizmetinde Nezaket Vurgusu

Vali Şahin, kamu görevlilerinin vatandaşla kurduğu her temasın devletin temsil gücünü yansıttığını belirterek, nezaketin kamu hizmetinde vazgeçilmez bir ilke olduğunu söyledi.

Akademisyenlerden Sunumlar

Sempozyumda farklı alanlardan uzmanlar da sunum gerçekleştirdi:

Dr. Tuğba Menteşe Babayiğit (çocuk ve ergen ruh sağlığı)

Doç. Dr. Özlem Haskan Avcı (eğitim fakültesi)

Şerife Hanım Altuner (il müftü yardımcısı)

Klinik psikolog Ayşe Korkut