23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl çocuklar için özel bir uygulama hayata geçiriliyor. Bakan Ersoy’un açıklamasına göre, 23–26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki katılımcı sinema salonlarında biletler 120 TL olacak.

Bu uygulama ile çocukların sinemayla daha fazla buluşması, kültür ve sanatla iç içe büyümeleri hedefleniyor.

Ailelere Çağrı

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada tüm aileleri bu anlamlı etkinliğe ortak olmaya davet ederek, çocukların kültürel etkinliklerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında ayrıca çocuk şenlik filmleri ve çeşitli sinema aktivitelerinin de yer alacağı belirtildi.

Kültür ve Sanata Destek Devam Edecek

Bakanlık, çocukların hayal gücünü geliştiren ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan projelere destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 22, 2026