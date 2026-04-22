Batı Konferansı play-off ilk tur ikinci maçında Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers karşısında sahadan 101-94 mağlup ayrıldı ve seride 2-0 geriye düştü.

Milli oyuncu Alperen Şengün, etkili performansına rağmen galibiyeti getiremedi. Şengün maçı 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla tamamlayarak double-double yaptı.

Lakers cephesinde LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performans sergilerken, Marcus Smart 25 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

76ers, Celtics’i Devirerek Seriyi Eşitledi

Doğu Konferansı play-off serisinde Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics karşısında 111-97’lik net bir galibiyet aldı ve seriyi 1-1’e getirdi.

76ers’ta VJ Edgecombe 30 sayı ve 10 ribauntla yıldızlaşırken, Tyrese Maxey 29 sayı üretti. Milli oyuncu Adem Bona ise 3 ribaunt ve 1 blokla katkı sağladı.

Celtics’te Jaylen Brown 36 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

Blazers, Spurs Deplasmanında Kazandı: Seri 1-1

Portland Trail Blazers, deplasmanda San Antonio Spurs karşısında 106-103 kazanarak seriyi 1-1’e getirdi.

Blazers’ta Scoot Henderson 31 sayıyla öne çıkarken, Spurs’ta Stephon Castle 18 sayı üretti. Genç yıldız Victor Wembanyama ise ikinci çeyrekte yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Gecenin Özeti

NBA play-off serilerinde:

