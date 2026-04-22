Coral Travel Türkiye tarafından yapılan açıklamada, özellikle bir veya iki gün izin kullanarak 4 ila 9 güne uzayan tatil planlarının öne çıktığı belirtildi.

Kısa İzinle Uzayan Tatil Trendi Güçleniyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın perşembe gününe denk gelmesi, cuma günü alınan tek günlük izinle hafta sonunun birleşmesini sağladı. Bu durum aile tatillerine olan ilgiyi artırırken, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tatillerinde de benzer şekilde kısa izinlerle 4 günlük planlar yapılabiliyor.

Anneler Günü ise klasik hediye alternatiflerinin yerini tatil planlarına bıraktığı özel dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Kurban Bayramı döneminde ise yalnızca iki günlük izinle 9 güne kadar uzayan tatil imkânı dikkat çekiyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Talep Dengesi Değişiyor

Artan taleplere yanıt veren Coral Travel Türkiye, hem yurt içi hem de yurt dışı alternatiflerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki oteller çocuklu ailelerin öncelikli tercihi olurken, kültür turları da ilgi görmeye devam ediyor.

Yurt dışında ise Balkanlar kısa tatiller için öne çıkarken, daha uzun süreli planlarda egzotik destinasyonlara yönelim artıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hattı gastronomi ve tarih meraklılarını çekerken, Karadeniz turları doğa odaklı seyahatler için tercih ediliyor.

Kampanyalar ve Finansal Avantajlar Dikkat Çekiyor

Şirket, erken rezervasyon döneminde yüzde 50’ye varan indirimler, taksit seçenekleri ve banka kampanyalarıyla tatil planlarını daha erişilebilir hale getiriyor. Kıbrıs otellerinde sunulan vade farksız taksit imkânları da talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

“Deneyim Odaklı Tatil Anlayışı Güçleniyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Kamçı, tatil alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Anneler Günü ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde kısa sürede maksimum deneyim sunan planlara olan ilgi belirgin şekilde artıyor. Misafirlerimiz artık daha çok deneyim odaklı tercihler yapıyor. Biz de geniş ürün yelpazemiz ve kampanyalarımızla bu talebe yanıt veriyoruz.”

Nisan ve mayıs döneminin, kısa izinlerle uzun tatil planı yapmak isteyenler için yılın en yoğun dönemlerinden biri olması bekleniyor.