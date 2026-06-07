Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Sıfır Atık Hareketine Liderlik Eden Kadınlar” panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, kadınların çevre dostu üretim, sürdürülebilir ekonomi ve yeşil girişimcilik alanlarında kritik rol üstlendiğini belirterek, sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir proje başlatacaklarını duyurdu.

1 Milyon Kadına Ulaşılacak

Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği içinde yürütülecek proje kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon kadına eğitim verilmesinin hedeflendiğini açıklayan Göktaş, “Bu proje aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşacak ve eğitim verecek, sürdürülebilirlik için ülke çapında bir hareket oluşturacağız” dedi.

Proje kapsamında 81 ilde birer “Kadın Sıfır Atık Elçisi” belirlenerek yerelde farkındalık çalışmalarının artırılması planlanıyor.

Kadınların Yeşil Dönüşümdeki Rolü Güçlendirilecek

Kadın girişimciliğinin yeşil ekonominin en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurgulayan Göktaş, TÜBİTAK iş birliğiyle temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan “İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi” ile kadınların çevre ve iklim politikalarındaki etkisinin artırılmasına yönelik somut adımlar atıldığını belirten Göktaş, çevre ve iklim okuryazarlığının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sosyal Hizmetlerde Sıfır Atık Uygulamaları Yaygınlaşıyor

Bakan Göktaş, sıfır atık bilincinin sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarına da entegre edildiğini ifade ederek, 580 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 89 Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) sıfır atık odaklı faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Ayrıca kadın konukevlerinde kalan kadınlara geri dönüşüm, sıfır atık ve karbon ayak izi farkındalığı eğitimleri verildiğini belirten Göktaş, bugüne kadar 7 bin ADEM personelinin de bu alanda eğitim aldığını açıkladı.

Sıfır Atık Vakfı ile İş Birliği Protokolü İmzalanacak

Bakan Göktaş, çalışmaların daha ileri seviyeye taşınması amacıyla Sıfır Atık Vakfı ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalanacağını duyurdu.

Yeni dönemde kadın kooperatifleri aracılığıyla atık malzemelerin ekonomik değere dönüştürülmesi desteklenecek, anne-çocuk atölyeleriyle sıfır atık bilinci küçük yaşlardan itibaren yaygınlaştırılacak.

İklim Değişikliğinin Kadınlara Etkisi Araştırılıyor

Bakanlık tarafından yürütülen “İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Projesi” kapsamında dört ilde saha çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, elde edilecek verilerin gelecekteki sosyal ve çevresel politikalara yön vereceğini ifade etti.

Göktaş, çevre politikalarının yalnızca geri dönüşüm oranlarıyla değil, kadınların güçlenmesine ve toplumsal dayanıklılığa katkısıyla da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.