Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcu, sabah saatlerinde hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı.

Saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 motosikletle bölgeye gelen kasklı 4 kişi, elektronik kepenk ve kapıyı açarak iş yerine girdi. Şüpheliler, kısa sürede vitrinde bulunan altın takılar ve kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Kaçış sırasında kaza yaptılar

Şüphelilerden 2’sinin bulunduğu motosiklet, kaçış güzergâhında yer alan Yunus Emre Meydanı kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kaza sonrası panik yaşayan şüphelilerin, çaldıkları altın ve paraların bulunduğu çantayı olay yerinde bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

Polis geniş çaplı inceleme başlattı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri güvenlik çemberine alındı. Ekipler, hem şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi hem de kuyumcudan başka bir eşya çalınıp çalınmadığının tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.