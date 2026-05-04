Ankara’da günlerdir etkili olan serin ve yağışlı hava bu hafta içinde yerini daha ılıman ve güneşli günlere bırakacak. Meteorolojik verilere göre başkentte soğuk havanın etkisi özellikle hafta ortasından itibaren zayıflıyor.

Salı gününe kadar yağışlı ve düşük sıcaklıkların (8-14°C bandı) etkili olması beklenirken, Çarşamba gününden itibaren hava belirgin şekilde ısınmaya başlıyor. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkmasıyla birlikte bahar havası kendini hissettirecek.

Hafta sonuna doğru ise Ankara’da sıcaklıkların 22°C seviyelerine kadar yükselmesi ve güneşli havanın etkili olması öngörülüyor. Uzman değerlendirmelerine göre, soğuk hava etkisi büyük ölçüde hafta ortasında sona erecek ve şehirde daha stabil, ılık bir hava düzeni başlayacak.