Hıdırellez 2026 Ne Zaman Kutlanacak?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Hıdırellez, 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba ikindi ezanına kadar devam edecek. Anadolu, Orta Doğu ve Balkanlar'da bayram havasında kutlanan bu kadim gelenek, kışın bitişini ve "Hızır Günleri"nin başlangıcını simgeler.

Hıdırellez’in Anlamı ve Önemi Nedir?

Hıdırellez kelimesi, darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır (A.S) ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas (A.S) peygamberlerin isimlerinin birleşmesinden oluşur. İnanışa göre, bu iki isim yılda bir kez, toprağın yeşerdiği gün buluşurlar. Bu buluşma; bolluk, bereket, sağlık ve yeni başlangıçlar demektir.

En Popüler Hıdırellez Gelenekleri ve Ritüelleri

Hıdırellez gecesini verimli geçirmek isteyenler yüzyıllardır şu ritüelleri gerçekleştirir:

Gül Ağacı Dileği: 5 Mayıs akşamı dilekler bir kağıda yazılır veya şekil olarak (ev, araba, bebek vb.) çizilerek gül ağacının dibine gömülür ya da dallarına bağlanır. 6 Mayıs sabahı ise bu dilekler alınarak suya bırakılır.

Bolluk ve Bereket İçin Cüzdan: Cüzdanlar veya bakliyat kapları ağzı açık bırakılarak gece boyunca bekletilir; böylece Hızır elinin değdiğine ve bereket geleceğine inanılır.

Ateşten Atlama: Nazardan ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanır.

Temizlik ve Hazırlık: Hıdırellez öncesi evler temizlenir, çünkü Hızır'ın temiz evlere uğradığı kabul edilir.

Hıdırellez Duası Nasıl Yapılır?

Hıdırellez akşamı niyet edilirken kalpten geçenler şu şekilde ifade edilebilir: "Ya Rabbi, Hızır ve İlyas hürmetine, evimize bereket, kalbimize huzur, bedenimize sağlık nasip eyle. Hakkımızda hayırlı olan dileklerimizi kabul et."