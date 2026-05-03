Koşular, tarihi atmosferiyle bilinen Gordion Antik Kenti çevresinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar sadece koşmayacak; aynı zamanda doğa ve tarihle iç içe bir deneyim yaşayacak.

Etkinlik üç gün sürecek. İlk gün Ankara’da sergi ve konser gibi etkinliklerle başlayacak program, ikinci gün Polatlı’daki kültürel aktivitelerle devam edecek. Asıl heyecan ise 10 Mayıs Pazar günü yaşanacak. Yarı maraton ve 10 kilometrelik koşuların startıyla birlikte binlerce kişi parkura çıkacak.

Programda ayrıca çocuk koşuları, halk oyunları gösterileri ve mehteran ekibi gibi etkinlikler de yer alıyor. Yani sadece spor değil, tam anlamıyla bir festival havası da olacak.

Her geçen yıl daha fazla ilgi gören organizasyonun bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Hem spor yapmak hem de farklı bir hafta sonu geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik gibi görünüyor.