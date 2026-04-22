Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Etimesgut Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan da yer aldı.

Başkan Beşikcioğlu, ziyaret kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Önder Keskin ile bir araya gelerek kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitmenlerle de görüşen Beşikcioğlu, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet eden Beşikcioğlu, farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen kursları yerinde inceledi. Sanat ve el becerilerine yönelik eğitimlere katılan vatandaşlarla bir araya gelen Beşikcioğlu, küçük yaştaki öğrencilerle de sohbet etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Beşikcioğlu, halk eğitim merkezlerinin yalnızca meslek edindirme değil, aynı zamanda toplumsal gelişimi destekleyen önemli kurumlar olduğunu belirtti. Beşikcioğlu, “Hayat boyu öğrenme anlayışı, kent yaşamının önemli unsurlarından biridir. Belediye olarak eğitim alanındaki çalışmaları desteklemeyi ve kurumlarla iş birliğini sürdürmeyi önemsiyoruz. Etimesgut’ta vatandaşların yeni beceriler kazanabileceği imkanları artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Beşikcioğlu ayrıca, özellikle kadınlar, gençler ve çocukların eğitim süreçlerine daha fazla katılımını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için koordinasyon içinde çalışacaklarını kaydetti.