AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerle ilgili açıklama yaptı. Çelik, kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemleri kınadıklarını belirterek, inanç, etnik köken, kültür, kimlik ve cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcı yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, kadınlarla ilgili söylemlerde saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşımın esas olması gerektiğini ifade etti. Toplumun hiçbir kesiminin aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin hedefi olamayacağını belirten Çelik, bu tür ifadelerin nefret söylemine zemin hazırladığını söyledi.

"Kürt kadın" ifadesinin aşağılayıcı bir söylemle yan yana getirilmesinin değerlere aykırı olduğunu kaydeden Çelik, "Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz" dedi.

Nefret söylemlerinin mizah kılıfı altında meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Çelik, yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesinin toplumsal değerlere saygının gereği olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında, herkesin inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu ve saygılı bir dil kullanması gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.