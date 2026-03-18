Bakan Tekin, Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nü de hatırlatarak, “Çanakkale, milletin en ağır şartlar altında dahi diz çökmediği, istiklalinden ve istikbalinden vazgeçmediğini bütün cihana ilan ettiği yerdir. Bu büyük direnişi omuzlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum” dedi.

Maarifin Kalbinde Ramazan uygulamasıyla okullarda çocukların merhamet, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını deneyimlemelerini hedeflediklerini belirten Tekin, “Kimi zaman hazırlanan iftariyelikleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, kimi zaman çocukların kendi birikimleriyle bir zimem defterini kapatmak gibi uygulamalarla çocuklarımızın iyilik ve kardeşlik ahlakını yaşayarak öğrenmesini istedik” ifadelerini kullandı.

Tekin, Terörsüz Türkiye hedefi ve Cumhur İttifakı’nın milli birlik ve toplumsal huzur kararlılığına da dikkat çekerek, “Evlatlarımıza bugün yerleştirdiğimiz her adalet duygusu, her merhamet bilinci, her kardeşlik şuuru yarın bu ülkenin toplumsal iklimine, siyasi diline ve müşterek hayatına mutlaka karşılık verecektir” dedi.

Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin, eğitim camiasının ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle yad etti.