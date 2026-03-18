Projenin, ilçenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını belirten Demirbaş, sistemin belediyenin uzun vadeli enerji giderlerini karşılayacak şekilde planlandığını ifade etti. Demirbaş, "18 Mart 2026 itibarıyla belediyemizin kendi elektrik üretimini sağlayacak sistem devreye alınmış oldu. Bu yatırımın önümüzdeki 25 yıl boyunca belediyemizin enerji maliyetlerini karşılaması hedefleniyor" dedi.

Belediyenin GES yatırımı, yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji alanındaki örnek projeleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu tür projelerin hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını hem de belediyelerin bütçelerinde uzun vadeli tasarruf imkânı sunduğunu belirtiyor.