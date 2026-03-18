Kadro ilanlarında usulsüzlük ve liyakat tartışmalarıyla gündeme gelen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bağlı sağlık kurumlarında yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İddiaları gündeme getirdikten sonra Amasya’ya tayin edildiğini ve bunun bir “sürgün” olduğunu savunan Dr. İ.E.B.’nin açtığı davada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Alınan karar doğrultusunda Dr. İ.E.B.’nin yeniden görev yerine döndüğü öğrenildi. Doktorun, yaşadığı süreci yalnızca kişisel bir mücadele olarak görmediği, benzer durumlarla karşı karşıya kalan sağlık çalışanları ve akademisyenler için de bir örnek teşkil etmesini istediği ifade edildi.

İddialar Gündem Yaratmıştı

Süreç, hastane ve üniversite bünyesinde açılan akademik kadroların belirli kişilere göre şekillendirildiği iddialarıyla başlamıştı. Dr. İ.E.B., ilan kriterlerinin bazı adayların akademik çalışmalarına birebir uyacak şekilde hazırlandığını öne sürmüş; bu durumun fırsat eşitliğine ve mevzuata aykırı olduğunu savunmuştu.

Ayrıca bazı akademisyenlerin bilimsel yeterliliği ve eğitim standartlarının da tartışma konusu olduğu süreçte, itirazlarının ardından hakkında disiplin soruşturmaları açıldığını ve idari baskıya maruz kaldığını iddia etmişti.

“Umut Olsun” Mesajı

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla görevine iade edilen Dr. İ.E.B.’nin, sürecin hukuki yollarla çözülebileceğine dikkat çektiği ve benzer mağduriyet yaşayanlara “hak arama” çağrısı yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu iddialarla ilgili olarak yetkili kurumlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu ise hem kadro ilanlarına yönelik iddiaların hem de idari süreçlerin tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.