Karaman’da gece yarısı yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Nail Rızaif (20) bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, saat 01.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1566 Sokak’ta bulunan bir öğrenci apartının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı daireye girmek üzere apartmana gelen Rızaif, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan genç, kanlar içinde kaldı. Saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis saldırganın peşinde

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı öğrenci, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Rızaif’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.