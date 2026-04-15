Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 15 Nisan itibarıyla gram altın 6 bin 928 liradan işlem görürken, yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 11 bin 233 liraya yükseldi. Yarım altın 22 bin 466 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 44 bin 829 lira seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da yüksek seyrini koruyor. Ons altın 4 bin 812 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, iç piyasada da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Uzmanlar, küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebinin artmasının altın fiyatlarını desteklediğine dikkat çekerken, kısa vadede dalgalı ancak yukarı yönlü bir görünümün devam edebileceğini belirtiyor.